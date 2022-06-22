شكرا لقرائتكم خبر عن «مدن»: 24 مصنعا جاهزا لتمكين المنشآت الصغيرة والاستثمارات النسائية بحائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، إنشاء 24 مصنعا جاهزا بمساحة 700م2 في المدينة الصناعية بحائل، لدعم رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمارات النسائية بمنطقة حائل.

وأكد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبدالكريم، أن الاهتمام بتعزيز التنمية الصناعية في جميع مناطق المملكة، يأتي كأحد أركان إستراتيجية «مدن» لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، استنادا إلى دورها المحوري في رؤية المملكة 2030، والمبادرات المنوطة بها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».

وأوضح أن منتج المصانع الجاهزة بمساحاتها المتنوعة بين 700م2 و1500م2 الذي توفره «مدن» لشركائها، يدعم نشر ثقافة العمل الحر بين أفراد المجتمع، ويوفر المزيد من الفرص الوظيفية ذات الدخل المالي الملائم لأبناء وبنات الوطن، بجانب تحفيز دور المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول العام 2030.

وبين أن المدينة الصناعية بحائل تسهم في استغلال الفرص الاستثمارية والمزايا النسبية التي تتمتع بها منطقة حائل، وأبرزها القطاعات الزراعية وما يرتبط بها من صناعات غذائية تدعم الأمن الغذائي حسب مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تستحوذ المنطقة على ما يقارب 10% من المساحة المحصولية للمملكة، بالإضافة إلى المواد الخام التي تدخل في العديد من الصناعات المهمة.

وأفاد أن المدينة الصناعية بحائل تأسست عام 2003م، على مساحة إجمالية 3.88 مليون م²، منها 3 ملايين م2 مساحة مطورة، وتضم 117 عقدا صناعيا وخدميا ولوجستيا بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، تشمل العديد من الصناعات ذات القيمة المضافة، أبرزها: المنتجات الغذائية، المشروبات، المنتجات الصيدلانية، وغيرها من الأنشطة، بالإضافة إلى تضمن المدينة الصناعية أنشطة تجارية وطبية لخدمة العاملين وزائري المدينة الصناعية، مفيدا أن المدينة الصناعية تتميز بموقعها الجغرافي بالقرب من مطار حائل الدولي على مسافة 15 كم، و60 كم إلى محطة قطار حائل.