شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الموقع الإلكتروني الترويجي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لآخر مستجدات الأعمال بالموقع الإلكتروني الترويجي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية، وتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي، والتحول نحو الاقتصاد الرقمي للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز تنوعه وتميزه، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومساعدي الوزير للشئون الفنية، والتحول الرقمي، وعدد من خبراء التسويق، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الشركة المسئولة عن تطوير الموقع الإلكتروني الترويجي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وخلال الاجتماع قام ممثلي الشركة باستعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الموقع، وما به من أبواب وملفات والمحتوى الخاص بها، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من التعديلات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة.

ووجه وزير السياحة والآثار بإجراء عدد من التعديلات على أجزاء من تصميمات بعض أبواب الموقع وتطوير المحتوي الخاص بها، ليُصبح الموقع أكثراً جذباً للسائحين ويعكس تنوع وتميز المقصد السياحي المصري وما به من منتجات وأنماط سياحية، بما يتسق وملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر وإبراز المقصد المصري مقصداً نابضاً بالحياة. كما تم التأكيد على قيام المتخصصين من الخبراء السياحيين بمراجعة المحتوى السياحي قبل إطلاق الموقع قريباً.

تجدر الإشارة أن الموقع الترويجي للهيئة يهدف إلى تعريف السائحين بالمقصد السياحي المصري، وما يتمتع به من مقومات ومنتجات وأنماط سياحية متميزة ومتنوعة، بالإضافة إلى توفير كل ما يحتاج إليه السائح قبل السفر من معلومات عن الأماكن السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة، ومواعيد عملها، وحالة الطقس، ووسائل المواصلات، والعملات المستخدمة داخل الدولة، حتى يتمكن من الاستعداد الجيد لرحلته.