شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: قرار نقل أصول «التحلية» يعزز ريادة المملكة بصناعتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة شركة حلول المياه المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل أصول المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى شركة حلول المياه، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذي يأتي استمرارًا لاهتمام القيادة بدعم وتطوير قطاع المياه والارتقاء به.

وبهذه المناسبة أوضح المهندس الفضلي، أن القرار يعزز مواصلة ريادة المملكة لصناعة التحلية، ويُمكن الاستفادة من أصول ومقدرات وخبرات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المعرفية والبشرية، كما يعزز دور المملكة الريادي في هذا القطاع الاستراتيجي.

وقال سيواكب نقل الأصول متطلبات التنمية وفق رؤية 2030، بما يعزز الدور الاقتصادي للمملكة، ويستهدف زيادة نسبة المحتوى المحلي، وتحفيز التوطين الكامل لهذه الصناعة.

وأضاف الوزير الفضلي، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل أصول المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى شركة حلول المياه، سيدعم الاستدامة المائية والبيئية، ويعزز فرص الابتكار وريادة الأبحاث، وامتلاك التقنيات الصديقة للبيئة ذات الكفاءة والموثوقية.

وأكد أن هذه الموافقة تؤسس لمرحلة جديدة من التنمية والتطوير والاستثمار في قطاع المياه، وتقوده إلى التأثير في دعم الاقتصاد الوطني، والناتج المحلي امتدادًا لمسيرة المؤسسة العامة لتحلية المياه الناجحة، والممتدة لما يقارب الخمسين عامًا.