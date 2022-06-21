شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الدال للخدمات العقارية تطلق حملتها التسويقية لبيع 11 عقاراً مميزاً بالرياض غرة شهر ذي الحجة حضورياً وإلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - " الرشيد" المزاد لمنتجات مميزة وواعدة بالعاصمة وتزيد مساحتها الإجمالية على 30 ألف متر جاهزة للاستثمار

أطلقت شركة الدال للخدمات العقارية ثاني مزاد حضوري إلكتروني لبيع 11 منتجاً من العقارات السكنية والتجارية المميزة بالرياض تبلغ مساحتها الإجمالية قرابة 30 ألف متر مربع، والذي سيقام في تمام الساعة الرابعة والنصف يوم الخميس غرة شهر ذي الحجة 1443هـ، الموافق 30 يونيو 2202م، في قاعة برج رافال بمدينة الرياض، في ثاني مزاد عقاري عقب تدشين وإطلاق الشركة كأكبر منصة رقمية للمزادات بالمملكة.

وبهذه المناسبة، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الدال للخدمات العقارية الأستاذ: عبدالعزيز بن فهد الرشيد أن الشركة ستنظم غرة شهر ذي الحجة ثاني مزاد حضوري وإلكتروني عبر منصتها للشركة بعد النجاح الذي تحقق في إطلاقها وتنفيذ أول مزاداتها إلكترونياً باستخدام التقنية، مشيراً إلى أن المنتجات التي سوف تباع تتنوع ما بين سكنية وتجارية وبلوكات منها ست قطع أراضي في حي النرجس شمال الرياض تتجاوز مساحتها الـ 6 الآف متر مربع، واستراحة ضرماء ذات الأربعة الآف متر، وشقة سكنية بحي المربع وفيلا سكنية بحي عليشة وعدد 2 بلك تجاري سكني في حي اليرموك شرق شمال العاصمة.

ونوه “ الرشيد “ إلى أن ما يميز العقارات تنوع مساحتها واستخداماتها ووقوعها في شمال وشرق الرياض التي تمثل نقطة جذب للمستثمرين والراغبين في السكن، إلى جانب جاهزيتها وخلوها من أي معوقات في النقل وبدء الاستثمار في عاصمة المملكة محط الأنظار وصنع القرار السياسي لمحركة الاقتصاد العالمي .

وبين “ الرشيد “ أن شروط الدخول بالمزاد هي التسجيل في منصة الدال للمزادات الإلكترونية، والموافقة على الشروط والأحكام، سداد مبلغ المشاركة في المزاد 50 ألف ريال لكل منتج بتقديم شيك مصدق باسم شركة الدال العقارية أو بالتحويل على حساب الشركة في مصرف الإنماء وتوثيق صورة الحوالة وإرسالها.

وأضاف “ الرشيد “ إلى أنه في حال رسو المزاد على المشتري فإنه يلتزم بسداد قيمة كامل مبلغ العقار خلال خمسة عشر يوماً وسداد ضريبة التصرفات العقارية، وفي حال عدم الترسية يتم إرجاع المبلغ خلال ثلاثة أيام، ويتم البيع وإكمال الإجراءات وفق قواعد وإجراءات وزارة العدل، موضحاً أن آخر موعد للتسجيل بالمنصة للمزاد قبل موعد انطلاقه بساعة واحدة .

وبين "الرشيد" أن شركة الدال العقارية تمتلك أكبر منصة رقمية للتسويق العقاري بالمملكة وتتسم بالموثوقية والشفافية، كما ذكر بخطوات التسجيل بشركة الدال وهي خمس خطوات ميسرة وسهلة وهي إنشاء حساب واختيار نوعه وإدخال البيانات والتحقق عبر رسالة sms عبر الجوال، وبهذه يمكن الدخول لموقع المزاد، واستعراض المزاد المتوفرة ، والمزايدة يجب سداد قيمة المشاركة بالمزاد، واختيار المزاد والدخول للمشاركة، ومن ثم المزايدة في المزاد للفوز .

وأهابت الدال العقارية بعملائها بالتواصل عبر منصاتها الرسمية aldal.sa أو بالاتصال على الهاتف المجاني “ 920001019” أو “ 0539647777”، لمعرفة مزيد من التفاصيل عن المزاد وشروطه وكافة ما يتعلق به من معلومات