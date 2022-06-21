شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تسجل 135 مليون عملية لنقاط البيع بـ 9 مليارات ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - بلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 3.287.000 بقيمة 321.785.000 ريال

- بلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 8.586.000 بقيمة 555.701.000 ريال

حققت 135.206.000 عملية لنقاط البيع في المملكة خلال المدة من 12 يونيو حتى 18 يونيو 2022م، 9.928.864 ريالًا، مقابل 10.344.656.000 ريال عن المدة السابقة نفسها.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 4.073.000 بقيمة 666.980.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.039.000 بقيمة 383.271.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 88.000 بقيمة 106.935.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 688.000 بقيمة 244.306,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 11.668.000 بقيمة 645.105.000 ريال.

فيما بلغ عدد العمليات في الصحة 7.107 بقيمة 733.672.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 874.000 بقيمة 290.453.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 551.000 بقيمة 189.550.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.097.000 بقيمة 87.874.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 211.000 بقيمة 236.366.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 15.766.000 بقيمة 1.073.504.000 ريال.

وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 1.911.000 بقيمة 245.471.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 39.272.000 بقيمة 1.469.731.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 31.919.000 ، بقيمة 1.382.429.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 389.000 بقيمة 86.098.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 1.789.000 بقيمة 608.135.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 16.764.000 بقيمة 1478.986.000 ريال.

وعلى مستوى مدن المملكة, بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 36.898.000 بقيمة 3.159.907.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 5.405.000 بقيمة 320.816.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 5.752.000 بقيمة 349.429.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 2.895.000 بقيمة 182.329.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 2.386.000 بقيمة 159.519.000 ريال.

كما بلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 5.405.000 بقيمة 320.816.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 3.351.000 بقيمة 251.075.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 3.287.000 بقيمة 321.785.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 8.586.000 بقيمة 555.701.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 19.425.000 بقيمة 1.600.370.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 46.876.000 بقيمة 2.877.847.000 ريال.