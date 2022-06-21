شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات الخليج خلال تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على رأسها المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 2.62% رابحًا 298.11 نقطة ليغلق عند مستوى 11659.64 نقطة، أعقبه المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.68% رابحًا 53.99 نقطة ليغلق عند مستوى 3264.31 نقطة، يليه مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.34% رابحًا 124.50 نقطة ليغلق عند مستوى 9417.76 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 2.62% رابحًا 298.11 نقطة ليغلق عند مستوى 11659.64 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.79% خاسرًا 166.68 نقطة ليغلق عند مستوى 20875.37 نقطة، وبلغ حجم التداول 173.8 مليون سهم بقيمة 6.5 مليار ريال.

وصعد 21 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها المرافق العامة بنسبة 5.86%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 4.92%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.83%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل، والبنوك بنسبة 3.49%، 3.46%، على التوالي، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.76%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.26%، ثم قطاعي النقل والأدوية بنسبة 2.17%، 2.14%، على التوالي.

وقفز 184 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بترو رابغ" بنسبة 9.95%، ثم سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 9.95%، ثم سهم "الكيميائية" بنسبة 9.94%، وتراجع 24 سهمًا على رأسها سهم "صادرات" بنسبة 9.98%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 9.96%، ثم سهم "شمس" بنسبة 5.26%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 547.1 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.10% رابحًا 79.08 نقطة ليغلق عند مستوى 7241.78 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.27% رابحًا 100.78 نقطة ليغلق عند مستوى 8029.77 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.51% رابحًا 28.76 نقطة ليغلق عند مستوى 5622.16 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.13% رابحًا 65.14 نقطة ليغلق عند مستوى 5821.04 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 191.3 مليون سهم بقيمة 52.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.7 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات المالية بنسبة 2.05%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.19%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.17%، ثم قطاعي المواد الأساسية، والمنافع بنسبة 1.08%، 1.01%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.91%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.88%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.41%، وأخيرًا قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%، فيما تراجعت قطاعات الرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية، والطاقة بنسبة 3.47%، 1.05%، 0.96%، على التوالي.

بورصة دبي

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.68% رابحًا 53.99 نقطة ليغلق عند مستوى 3264.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 85.7 مليون سهم محققة ما قيمته 223 مليون درهم من خلال تنفيذ 3995 صفقة لعدد 24 سهمًا.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 2.36%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.35%، يليه قطاع العقارات بنسبة 2.26%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.26%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.86%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.03%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاع السلع وحيدًا بنسبة 7.19%.

وقفز 20 سهمًا على رأسها سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بنسبة 4.83%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.24%، وتراجع سهمي شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 7.71%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 0.85%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 12.3 مليون ورقة بقيمة 67.5 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وصعد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.34% رابحًا 124.50 نقطة ليغلق عند مستوى 9417.76 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.906 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 171.2 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 9002 صفقة.

وقفزت 9 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 3.86%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.60%، يليه قطاعي السلع الاستهلاكية والطاقة بنسبة 1.47%، 1.45%، على التوالي، ثم قطاع المرافق بنسبة 0.79%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والصناعات بنسبة 0.44%، 0.41%، على التوالي، ثم قطاعي التقديري للمستهلك، والمواد الأساسية بنسبة 0.38%، 0.36%، على التوالي.

وارتفع 41 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 13.33%، ثم سهم "مجموعة أرام" بنسبة 12.59%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 8.16%، وتراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ- اﻷذونات" بنسبة 8.76%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 8.67%، ثم سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 6.44%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 380.1 مليون درهم.

بورصة البحرين

وقفز المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.39% رابحًا 7.22 نقطة ليغلق عند مستوى 1837.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 883.1 ألف سهم بقيمة 257 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 57.13% مدفوعًا بارتفاع سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 2.7%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.25%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 48.57% مدفوعًا بصعود سهمي البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.8%، 0.16%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع العقارات بنسبة نمو 39.77% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.82%، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 13.82% مدفوعًا بصعود سهم شركة ناس بنسبة 9.68%.

فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 68.91% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.28%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 4.62% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.2%، وهبط سهمي بنك السلام، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.18%، 0.21%، على التوالي.