شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يحقق أعلى إيراد لتصدير النفط بنحو 11 مليار دولار خلال الشهر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، اليوم الثلاثاء، تحقيق أعلى إيرادات بتاريخ تصدير النفط العراقى بنحو 11 مليار دولار خلال الشهر الماضى، متوقعة بقاء أسعار النفط في حدود 115 دولاراً للبرميل حتى نهاية العام الحالي.

وقال مدير أبحاث السوق في الشركة محمد سعدون - في تصريح أودرته وكالة الأنباء العراقية - "نحن في الفصل الثالث من هذه السنة وستشهد الأسعار دعماً أكثر وسوف تستقر خلال الثلاثة أشهر المقبلة"، مشيراً إلى أن السوق النفطية تشهد تحدياً بسبب الأزمة الأوكرانية.

ولفت إلى أن "معظم الوكالات العالمية للطاقة عدلت توقعاتها للأسعار من 95 دولاراً إلى 120 ليكون السعر المتوقع لعام 2022، وإلى 115 للبنوك العالمية الكبرى، وبعض الشركات توقعت أن يصل إلى 150 دولاراً في ظل أن الخزين الحالي في أدنى مستوياته".

وأشار إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي بفرض الحظر على النفط الروسي سينعكس بصورة مباشرة على الإيرادات المتوقعة لعام 2023 والتي تمتد إلى 2024 بزيادة إلى 120 دولاراً، وهذا رقم كبير".

وشركة تسويق النفط العراقية State Oil Marketing Organization (SOMO)‏ هي المؤسسة المسؤولة عن تسويق النفط في العراق، وهي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بموجب القوانين العراقية السارية بإبرام عقود تصدير النفط الخام وكذلك عقود تصدير واستيراد المشتقات النفطية.

وينصب عمل الشركة في تسويق النفوط الخام العراقية وهما نفط البصرة الخفيف ونفط خام كركوك عبر منافذ التصدير، كما تعمل الشركة على تصدير منتوج زيت الوقود وبعض المنتجات الخاصة الفائضة عن حاجة الاستهلاك المحلي وتوفير كل من منتوج الكازولين والكازويل (زيت الغاز) والكيروسين (النفط الأبيض) والغاز السائل وفقاً لحاجة السوق المحلي