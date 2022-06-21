شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية: 14 شركة تشارك فى بعثة تجارية إلى انجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المجلس التصديري للصناعات الهندسية بعثة تجارية الى دولة انجولا خلال الفترة من 20 يونيو إلى 24 يوليو 2022، تضم 14 شركة من القطاع برعاية البنك الأهلي المصرى، وذلك في إطار خطة زيادة الصادرات والنفاذ إلي السوق الإفريقي الذي يعتبر أحد أبرز الأسواق التي يركز عليها المجلس التصديري.

وشارك في افتتاح البعثة السفير محمد صفوت سفير مصر بأنجولا، ونلسون مانويل سفير أنجولا لدى مصر، ووزير الدولة بوزارة الخارجية الأنجولية لشئون التعاون الدولي دومينغوس فييرا لوبيز ومسئول العلاقات الدولية كارلوس ساردينا.

وقال بيان للمجلس التصديري، إن هذه البعثة تستهدف 8 قطاعات رئيسية في الصناعات الهندسية وهي قطاع الأجهزة المنزلية والكهربائية والصناعات الكهربائية والالكترونية والطلمبات والمراجل والمحركات ووسائل النقل والآلات والمعدات ومكونات السيارات والآلات الزراعية وأدوات المائدة والمطبخ.

وِأشار المجلس في بيانه إلى أن السوق الأنجولي أحد أكبر وأهم الأسواق في أفريقيا حيث يعد اقتصادها من أسرع الاقتصادات نمواً في القارة الأفريقية بناتج محلي إجمالي يتجاوز 62 مليار دولار، وهو ما يجعل انجولا أحد أبرز الأسواق المستهدفة لزيادة الصادرات إليها.

وأوضح المجلس التصديري، أن الشركات في البعثة بدأت في عقد لقاءات مع نظيرتها من انجولا كمرحلة أولى، لضمان التركيز على تحقيق النتائج المرجوة من البعثة، وهي زيادة الصادرات للسوق الانجولي والتوسع في وجود السلع الهندسية في كافة الأسواق الافريقية.