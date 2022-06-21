شكرا لقرائتكم خبر عن "تسلا" تعتزم خفض عدد العاملين بأجور ثابتة خلال أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، أنّ الشركة تعتزم خفض عدد العاملين الذين يتلقون أجوراً ثابتة بنحو 10% خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، إلى جانب زيادة عدد العاملين الذين يتلقون أجورهم بناء على عدد ساعات العمل على المدى الأبعد.

وقال ماسك في مقابلة مع رئيس تحرير بلومبرج نيوز، جون ميكلتويت، خلال منتدى قطر الاقتصادي اليوم الثلاثاء: "بعد عام من الآن، أعتقد أن عدد العاملين لدينا سيكون أعلى، لكل من يتلقون أجرا ثابتا أو بالساعة، ولكن في الوقت الراهن سيكون هناك خفض".

وكان عدد موظفي الشركة قرب المئة ألف في بداية العام.

وقال إن المشاكل الرئيسية التي تواجهها الشركة تتمثل في الإمدادات وليس في المنافسة مع شركات تصنيع السيارات الأخرى. وقال :"مشاكلنا الأكبر تكمن في المواد الخام والقدرة على زيادة الإنتاج".

وفيما يتعلق بخطته لشراء "تويتر"، قال ماسك إن هناك "مسائل عالقة"، تتضمن الديون وكيفية تصويت المساهمين في عملاق وسائل التواصل الاجتماعي.