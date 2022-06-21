شكرا لقرائتكم خبر عن «دلة للخدمات الصحية» تستحوذ على 18.98 % من أسهم «المركز الطبي الدولي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة دلة للخدمات الصحية عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة كن للاستثمار القابضة لشراء وبيع أسهم بنسبة 18.98 % في شركة المركز الطبي الدولي، وذلك عن طريق مبادلة الأسهم.

وقالت الشركة: إنها أبرمت اتفاقية بيع وشراء الأسهم لغرض الاستحواذ على كامل أسهمها في رأس مال شركة المركز الطبي الدولي والبالغة 14.232 مليون سهم، وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة دلة لمساهمي شركة المركز الطبي الدولي البائع، لتتم زيادة رأس مال شركة دلة من 900 مليون ريال إلى 976.811 مليون ريال، عن طريق إصدار 7.681 مليون سهم ليزيد بذلك عدد أسهمها من 90 مليون سهم عادي إلى 97.681 مليون سهم، بنسبة 8.53 % من رأس مال شركة دلة قبل إصدار أسهمها الجديدة.