شكرا لقرائتكم خبر عن «حلواني إخوان» توقع مذكرة تفاهم لتشغيل مطاعم البيك في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة حلواني إخوان عن أن شركتها التابعة في جمهورية مصر العربية وقّعت مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع شركة أقوات للصناعات الغذائية، الشركة الشقيقة لشركة البيك للأنظمة الغذائية، ومالكة الحقوق المعرفية والفنية في تصنيع منتجات البيك الشهيرة، وهي سلسلة مطاعم الوجبات السريعة المعروفة، وذلك لغرض دراسة إمكانية التعاون معًا في مجال التصنيع الغذائي لمنتجات «البيك» وتوريدها إلى مَن يتم الترخيص لهم بتشغيل مطاعم البيك في مصر.

وقالت الشركة في بيان على "تداول": إن الاتفاقية جاءت بعد إنهاء شركة أقوات لأعمال الفحص والتقييم المتضمن للدراسات الفنية واللوجستية لمصانع شركة «حلواني إخوان - مصر»، والتوافق على الشروط اللازمة لذلك.

وأضافت: إن الاستثمارات المتوقعة للمشروع تُقدَّر بنحو مليار جنيه مصري، فيما تبلغ مدة المذكرة سنة واحدة قابلة للتجديد.