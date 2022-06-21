شكرا لقرائتكم خبر عن صالح الحمادي رئيسا لمجلس إدارة «الحمادي القابضة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الحمادي القابضة تعيين صالح الحمادي رئيسا لمجلس الإدارة «غير تنفيذي»، وتعيين عبدالعزيز الحمادي نائبا له، ومحمد الحمادي «عضو تنفيذي» عضوا منتدبا والرئيس التنفيذي للشركة.

وأشارت الشركة في بيان على «تداول» إلى أنه تم انتخاب مجلس إدارة جديد لشركة الحمادي القابضة للدورة التي تبدأ أعمالها اعتبارا من 22 يونيو الحالي، وحتى 21 يونيو 2025.

وقالت الشركة: إنه تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، وتعيين أمين سر مجلس الإدارة وممثلي الشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كل من هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية «تداول» وشركة مركز إيداع الأوراق المالية «مركز إيداع».

وأضافت: إنه تمت الموافقة في وقت سابق على تعيين أعضاء لجنة المراجعة وفقا لنتائج تصويت الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت أمس الأول الإثنين.