شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتى المالية فى مصر وقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنسيق الرؤى والمواقف والسياسات المالية.. فى المحافل الدولية تبادل الخبرات فى السياسات المالية والضرائب والجمارك بالبلدين استمرار التشاور بين الجانبين للتوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبي

قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونظيره القطرى على بن أحمد الكواري، بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتى المالية بالبلدين، على هامش منتدى قطر الاقتصادى.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك، وتنسيق الرؤى والمواقف والسياسات المالية على المستوى الثنائى، وفى المحافل الدولية، وتبادل الخبرات فى المجالين الضريبي والجمركي، والسياسات المالية أيضًا بالبلدين، بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

وتُمهِّد مذكرة التفاهم، لتعميق التعاون بين الجانبين؛ من أجل استدامة التشاور حول السياسات المالية، وآليات التوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبي بين مصر وقطر؛ تشجيعًا للاستثمار المشترك.

أشاد الجانبان، على هامش توقيع مذكرة التفاهم، بالتقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية ـ القطرية، على نحو يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين.

أكد الجانبان، حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مع التركيز على كل القطاعات التنموية والتكنولوجية، لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتطلب تضافر الجهود؛ لاحتواء التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا التى أثرت بشدة على اقتصادات كل دول العالم.