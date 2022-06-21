شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة القاهرة التجارية تستعد لتلقى طلبات المصدرين للحصول على شهادة المزاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن بدء الدورة رقم 50 لحصول المُصدرين على شهادة المزاولة بأكاديمية التجزئة، وذلك الأحد الماضي 19 من يونيو الجاري، وتنتهي بعد غدا الخميس وفقًا لأحكام المادتين 53 و55 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 الصادر بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005، على أن يتم الالتزام بالضوابط المقررة في هذا الشأن .

وأعلنت اكاديمية التجزئة بالغرفة عن حالة طوارئ لاستقبال طلبات المتقدمين لتلقي دورة الحصول على شهادة المزاولة ، حيث يتم تنظيم حوالي 4 برامج تدريبية في الشهر بواقع برنامج تدريبي أسبوعي حسب المتقدمين للحصول على شهادة مزاولة مهنة التصدير ليس من محافظ القاهرة فقط، ولكن من جميع المحافظات، ويتم تنظيم الدورة التدريبية عبر الإنترنت " أون لاين".

وقال المهندس إبراهيم العربي إن الدورة التدريبية لحصول المصدرين على شهادة المزاولة تتضمن التعريف بكافة الإجراءات الجمركية للتصدير ( سجل المتعاملين من المُصدرين – شهادة الإجراءات وإدراج البيانات – المستندات وأذون الشحن – أساليب المعاينة للبضائع المُصدرة وإدارة المخاطر لمعايير الانتقاء – الإجراءات بمواقع الإنتاج وخارج الموانئ – سحب العينات –المراكز المتقدمة للإجراءات – التخليص المسبق لبضائع التصدير – إذن الإفراج الجمركي للسماح بالتصدير – مرحلة إتمام الشحن والرقابة الجمركية – المنافستو- التشريعات الجمركية والضريبية وأحكام النظم الجمركية الخاصة المرتبطة بالتصدير ( تصدير نهائي – إعادة تصدير – تصدير مؤقت )، وآليات الدروباك لرد الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب (ضريبة القيمة المضافة) ، وحالات التسوية لرسائل السماح المؤقت، ونظم المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية وعلاقتها بنظم التصدير المختلفة – حالات عملية وتطبيقية - لوجيستيات التصدير ( اتجاهات النقل الدولي واللوجيستيات – صناعة الشحن والتخزين والتغليف – شروط النقل / الشحن والتامين – بوليصة الشحن) – حالات عملية وتطبيقية – التحوية والنقل الداخلي – دور متعهدي الشحن / مقدم البضائع في تحريك السلع دوليا ( مفهومه وطبيعة نشاطه – دوره المحوري في عملية الشحن وتخفيض التكلفة – الاتحاد الدولي لمتعهدي الشحن ) - الرقابة النوعية على الصادرات والفحص – قواعد وشهادات المنشأ – جودة المنتج – طرق الحصول على شهاددات الأيزو في المجالات المختلفة المعمول بها في الأسواق الخارجية – حالات عملية وتطبيقية - خريطة معلومات التجارة الدولية ( أدوات تحليل الأسواق الخارجية والفرص التصديرية – خريطة التجارة - خريطة النفاذ للأسواق – خريطة التعريفة الجمركية – خريطة الحواجز غير الجمركية – إرشادات استخدام منصات البيانات العالمية ) حالات عملية وتطبيقية- اتفاقيات التجارة التفضيلية وغير التفضيلية بالنسبة للاقتصاد المصرى – قواعد المنشأ التفضيلية وغير التفضيلية وعلاقتها بالعمل الجمركي – فُرص المصدر المصرى – حالات عملية وتطبيقية - المفاهيم الأساسية فى التصدير ( اللائحة التصديرية – نظريات وسياسات التجارة الدولية – ماهية التصدير وأشكاله وخطواته والغرض منه – الجوانب الفنية والمهارية فى عملية التصدير قواعده وتنظيماته – النظام الحالى لمساندة الصادرات – البرنامج الجديد لرد الأعباء ومساندة الصادرات المصرية – مشكلات ومعوقات التصدير فى مصر وسبل علاجها ) – حالات عملية - آليات واستراتيجيات تسويق و تسعير الصادرات ( تسويق الصادرات " ماهية التسويق الدولي وأهميته وأدواته واستراتيجياته " – تسعير الصادرات " ماهيته – محدداته – أدواته وطرقه " – ماهية وطرق التوزيع – الأشكال الأخرى للدفع ) – حالات عملية وتطبيقية - مهارات التفاوض وصياغة وكتابة العقود التجارية وفقًا لاتفاقية فيينا – عقود التجارة الدولية ( عقود البيوع التجارية – المصطلحات التجارية – عقود الوكالة - عقود التصدير ) إعداد الخطط التصديرية ونموذج إرشادي لمكونات الخطة التصديرية حالات عملية وتطبيقية.