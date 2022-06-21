شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه القاهرة: 8 مليار لتطوير منظومة الصرف الصحى بالعاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم تدعيم منظومة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، بالعديد من المشروعات الإستثمارية، ومشروعات الإحلال والتجديد بحوالي 8 مليار جنيه خلال الثمان سنوات الماضية، فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح أنه تم تمويل مشروعات الإحلال والتجديد من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى بنحو 4 مليار جنيه، وتمويل مشروعات الخطة الاستثمارية التى ينفذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى بقيمة 4 مليار جنيه.

وأضاف أن مشروعات الإحلال والتجديد تشمل مشروعات إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى، وخطوط طرد محطات الرفع، تطوير محطات المعالجة، تطوير منظومة معدات الصيانة والتعامل مع الأمطار.

وقال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، أن الشركة نفذت مشروعات إحلال وتجديد الشبكات بقيمة إجمالية تبلغ 407 مليون جنيه بأطوال 109 كم ، بأقطار 9 بوصة الى 900 مم بأحياء القاهرة وأهمها مناطق الزيتون – المطرية – الزاوية الحمراء – الشرابية – السلام والمرج – الخرنفش – شارع الشعراني بحي الجمالية – حي الخليفة – طره – المعصرة – التبين).

وأضاف أنه تم تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد خطوط طرد لمحطات الرفع لعدد 22 محطة، أقطار تبدأ من 300 مم الى 1200 مم، بتكلفة قدرها 145 مليون بأطوال 25 كم أهمها ( محطات الزمالك القبلية – الزهور – السنارى بالمطرية – محطة سوق الاحد بشبرا الخيمة – محطة فوزى عليوة بمنشأة ناصر – خطوط طرد محطة عين شمس ........ إلخ )، كما تم تطوير عدد 7 محطات رفع وعدد 3 محطات معالجة بقيمة 228 مليون جنيه.

وفى سياق متصل، أشار إلى أنه تم إحلال وتجديد وإعادة تأهيل لمحطات المعالجة بالشركة (البركة – بلقس – عرب أبو ساعد) بقيمة 357.8 مليون جنيه، بالاضافة إلى إحلال وتجديد وإعادة تأهيل محطات الرفع بالشركة بقيمة 467 مليون جنيه.

ولفت رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، إلى أنه تم توريد معدات تطهير وإصلاح وصيانة وطوارئ ( 408 معدة ) بقيمة 645 مليون.

وذكر أن مشروعات الخطة الاستثمارية التى ينفذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، بقيمة 4 مليار جنيه، ساهمت فى رفع الطاقة الإستيعابية لمنظومة الصرف الصحى وتحسين الخدمة، حيث تم رفع الطاقة الاستيعابية لمنظومة المعالجة من 3.45 مليون م3/يوم إلى 4,15 مليون م3/ يوم بإضافة 700 ألف م3/ يوم، ورفع الطاقة الاستيعابية للشبكات ومحطات الرفع.

وأوضح أنه تم تطوير منظومة الصرف الصحى بالمناطق العشوائية بالقاهرة، بقيمة إجمالية 525.6 مليون جنيه بأطوال 197.5 كم بمناطق وأحياء القاهرة الكبرى، حيث ارتفعت خدمة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى من 92% إلى 96% بتنفيذ شبكات صرف صحى مناطق عزبة الجامعة - حوض الطويل -ارض حويشان بالمرج ، تقسيم كمال رمزى- الشواكر –ابورجيلة- العزبة البيضا بحى المرج، منطقة الهايكستب – العرايشية- الإخلاص، شمال المرج - هضبة مساكن الحرفيين بمنشية ناصر - عزبة ام بيومي بشبرا الخيمة - منشية جمال عبد الناصر بحلوان -الاميرية البلد بالاميرية - تقسيم المصرى بالمرج - كفر أبو جاموس ـ عزبة الحياه بالمرج - قرية عرب ابوساعد.

وأشار إلى تنفيذ أعمال المشروعات القومية باجمالى مبلغ 1.2 مليار جنيه لتحويلات المرافق المتعارضة مع المحاور الرئيسية والكبارى والانفاق ومسار مترو الأنفاق والمونوريل بأطوال 100 كم وبأقطار من 150 مم حتى 1800 مم بالحفر المكشوف والانفاق، وتنفيذ شبكات تجميع مياه الامطار وعدد 3100 بالوعة أمطار.

وأضاف أنه تم تنفيذ مشروعات لتطوير منظومة الأمطار بالقاهرة بقيمة 358 مليون جنيه، شملت مشروع متكامل بطريق الأوتوستراد عن طريق مجمع رئيسي قطر 1200 مم ، 1800مم بإجمالى أطوال 2.6 كم بتكلفة قدرها 158.8 مليون جنيه، ومشروع صرف الامطار بكورنيش النيل – الأسمرات – بالوعات أمطار مدينة مصر – بالوعات امطار مصر الجديدة – شارع أبو ذر الغفاري بحي الخليفة – مشروعات الامطار بالهجانة – مشروعات امطار شينزو آبي – مشروعات أمطار منطقة شيراتون.

ونوه أنه تم وضع مجموعة من الخطط التطويرية للتحول الرقمي، فيما يتوافق مع رؤية مصر 2030، كما تم تكويد 9300 منشأة ضمن قاعدة بيانات المنشأت الصناعية، مع إلزام بعض المنشأت الصناعية الكبرى بتوفيق أوضاعها وانشاء وحدات معالجة صرف صناعي بها (11 منشأة)، والحصول على شهادة الايزو في نشاط جودة المعامل، خدمة العملاء، نشاط التدريب، نشاط تنمية الموارد البشرية، شهادة TSM ) الإدارة الفنية المستدامة ) لمحطات المعالجة بالبركة وبلقس وجارى الحصول عليها لمعالجة عرب أبو ساعد.

وذكر أنه تم تطوير وتجهيز عدد 3 مراكز خدمة عملاء، وتقنين أوضاع عدد 3638 وصلة خلسة، وتركيب وصلات منزلية لعدد 6500 غرفة بأطوال 51 كم شبكات بقيمة 27.1 مليون جنيه،

وأفاد أن الشركة اتجهت إلى الإنتاج الذاتي لبعض المهمات الاستراتيجية، منها التوسع فى انتاج بعض مستلزمات تطهير واصلاح الشبكات بالجهود والوصول لمستوى الاكتفاء الذاتي في الاغطية واسياخ التسليك، حيث بلغ إنتاج أغطية مطابق خرسانية بحوالي 1000 غطاء شهريا، واصلاح جميع انواع الطلمبات الغاطسة والمحركات الكهربائية حتى 300 ك وات، ودواخل ورش الشركة، انتاج حواجز الاعمال الطارئة لتأمين المواقع اثناء العمل.