شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار السعودى: لا يخفى على أحد التنمية والنهضة التى تعيشها مصر بعهد السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية إنه لا يخفى التنمية الاقتصادية والنهضة التي تعيشها مصر اليوم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والخطط الطموحة التي تتبناها مصر.

وجاء ذلك خلال حفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستثمارية والصفقات بين مصر والمملكة العربية السعودية للقطاع الخاص بمقر الهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة بحضور عدد من الوزراء المصريين ووزير التجارة رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية المصرية المشتركة، ووزير الاستثمار السعودي، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس مجلس اتحاد الغرف السعودي، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأضاف خلال كلمته، المملكة العربية السعودية لن تكون المملكة قادرة على تنفيذ بعض محاور رؤيتها التنموية بدون الربط مع مصر والربط قي القطاع الكهربائي والمالي والمصرفي والثقافي والشعبي.

واستكمل بقوله: تعد المملكة وبفخر أحد أكبر المستثمرين في مصر، ويعمل لدى المملكة العربية السعودية ما يزيد عن 2000 شركة مصرية في مجالات مختلفة كالبناء والتشييد والاتصالات وغيرها.

وأكد على أنه لايزال القطاع الخاص السعودي مقبلا عن الاستثمار في مصر بشكل غير مسبوق، وسيتم توقيع ١٤ اتفاقية في قطاعات استثمارية مختلفة تشمل الأدوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوقيع اتفاقية هامة في مجال الإعلام، كما أدعوا المستثمرين المصريين للاستثمار في المملكة العربية السعودية.