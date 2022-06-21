شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 9739 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 1735 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 11984 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 3934 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 1819 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 2694 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 3750 نقطة.

أعلنت شركات مستشفى كليوباترا، ابن سينا فارما، مصر بني سويف للأسمنت، شراء الأولى 4.1 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم، شراء الثانية 400 ألف سهم، شراء الثالثة 70 ألف سهم، وبذلك يصل إجمالي ما بحوزة الشركة 3.5 مليون سهم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي 21.8 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 1.5 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 30.2 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، جدوى للتنمية الصناعية، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 145 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 100 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 1.5 مليون سهم، 23701 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي حديد عز، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 40 ألف سهم، 153 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 46.9 ألف سهم.

في سياق منفصل قالت شركة بلتون المالية القابضة، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تلقت عرض شراء إجباري على أسهم الشركة من شركة شيمبي 1 انفستمنت بي في ريستريكتد ليمتد إحدى الشركات التابعة لشركة شيميرا للاستثمار على أسهم رأس مال شركة بلتون المالية القابضة.