شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا.. ارتفاع صادرات معدن البلاديوم بنسبة 305% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات إدارة الجمارك الاتحادية السويسرية المنشورة اليوم الثلاثاء ارتفاع صادرات سويسرا من معدن البلاديوم خلال مايو الماضي بنسبة 305% مقارنة بالشهر السابق إلى 2585 كيلوجرام، مقابل 639 كيلوجرام خلال أبريل الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى تراجع صادرات سويسرا من البلاتين خلال الشهر نفسه إلى 2149 كيلوجرام مقابل 2509 كيلوجرامات خلال نيسان/أبريل الماضي.

كما تراجعت صادرات سويسرا من الرديوم إلى صفر مقابل 21 كيلوجرام خلال نيسان/أبريل الماضي.

في الوقت نفسه ققزت واردات سويسرا من البلاتين خلال الشهر الماضي إلى 3859 كيلوجرام مقابل 1062 كيلوجرام خلال الشهر السابق. وتراجعت الواردات من البلاديوم إلى 1089 كيلوجرام مقابل 1513 كيلوجرام خلال نيسان/أبريل الماضي.