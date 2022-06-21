شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: تسعير المعاملات المسبق إحدى الآليات الدولية المتطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تسعير المعاملات المسبق هو إحدى الآليات الدولية المعروفة، والمطبقة فى كل الأنظمة الضريبية المتطورة التى تهدف إلى الحصول على نصيبها العادل من الضرائب الدولية دون زيادة أو نقصان، لافتًا إلى أن "تسعير المعاملات " يُعرَّف بأنه التسعير للمعاملات التي تتم بين الأشخاص المرتبطين أو الأشخاص الخاضعين لسيطرة مشتركة.

وأوضح عبد القادر أن أهمية تسعير المعاملات تكمن في الحرص على الالتزام بمبدأ‎ ‎السعر المحايد، وهو أن تُسعر المعاملات بين الأشخاص المرتبطين أو الأشخاص الخاضعين لسيطرة مشتركة كما لو أنها كانت معاملات تمت بين أطراف مستقلين .

وقال عبد القادر إن الملف الرئيسي هو الملف الذي يعبر عن كل أطراف مجموعة الشركات المرتبطة بالشركة الأم، ويوجد به كل المعلومات الخاصة بالمجموعة، موضحًا أنه يُقدم وفقًا لتاريخ تقديم الملف الرئيس إلى الإدارة الضريبية في دولة الإقامة للكيان الأم من قبل الشركة الأم لمجموعة الشركات المرتبطة، وفي حال عدم تقديمه يؤدي الممول للمصلحة مبلغًا يعادل 3%من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة .

وعن الملف المحلي أوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه يقدم خلال شهرين من تاريخ تقديم الإقرار السنوي ويحتوي على تسعة أقسام تتضمن معاملات الشركة مع الأطراف المرتبطة ونظرة عامة عن الشركة محل الدراسة وكل الشركات التي تتعامل معها المجموعة وطريقة التسعير المطبقة، وفي حال عدم تقديمه يؤدي الممول للمصلحة مبلغًا يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة .

وأضاف عبد القادر أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المبالغ المؤداه إلى المصلحة على ما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات.

كما أشار رئيس المصلحة أنه يُعفى الشخص الذي لا يتعدى إجمالي قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من تقديم الملف الرئيس والملف المحلي .

ومن الجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية أتاحت نماذج تسعير المعاملات الملف المحلي و الملف الرئيسي على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية من تاريخ 22 / 6 / 2021 ، حيث يلتزم الممولون بكل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين، ومركز كبار المهن الحرة وكذلك الممولون التابعون للمأموريات العشرة التابعة لمنطقة القاهرة رابع والذين لديهم معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة ويبلغ حد هذه المعاملات من 8 ملايين جنيه فأكثر، بتقديم هذه النماذج إلكترونيًا علي منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية www.eta.gov.eg، لافتا إلى أنه لن يُقبل تقديمها ورقيًا بداية من تاريخ إتاحتها إلكترونيًا، أما عن الممولين بباقي المأموريات والملزمين بتقديم الملف المحلي والرئيسي عليهم التقديم بالإدارة المختصة " إدارة تسعير المعاملات " وذلك بمبني الضرائب بالمحمودية بصقر قريش على طريق الاتوستراد.