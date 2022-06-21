شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21-6-2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه المصرى ببداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 21-6-2022، بكافة البنوك العاملة فى مصر، وسجل بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 18.71 للشراء، 18.77جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.73 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 18.73 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 18.71 جنيه للشراء، 18.78 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري18.71 جنيه للشراء.

18.78 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري18.71 جنيه للشراء.

18.77 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية18.73 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر18.71 جنيه للشراء.

18.77 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة18.72 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"18.73 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.74 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.