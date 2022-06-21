شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة السعودى: مصر تعيش عهدا غير مسبوق فى الفرص الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية إن مصر هي التاريخ والعروبة وقلب العرب، واستعدت الأمل في الفرص الاستثمارية في مصر.

أضاف: ولابد أن نتوجه بالشكر لأهلها فكلمة حق أن مصر اليوم تعيش تحول جديد وعهد غير مسبوق في البيئة الاستثمارية والتوجه سليم والشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية، على ما يبذلونه.

جاء ذلك خلال حفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستثمارية والصفقات بين مصر والمملكة العربية السعودية للقطاع الخاص بمقر الهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة.

حفل التوقيع بحضور عدد من الوزراء المصريين ووزير التجارة رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية المصرية المشتركة، ووزير الاستثمار السعودي، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس مجلس اتحاد الغرف السعودي، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين وعدد من أعضاء مجلس النواب.