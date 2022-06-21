شكرا لقرائتكم خبر عن قطار توصيل الغاز الطبيعى فى "حياة كريمة" يجوب قرى مركز أطفيح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد ناجى شعلان مدير عام متابعة المشروعات بشركة تاون جاس إحدى شركات قطاع البترول، أن الشركة شرفت بالمشاركة فى هذا المشروع الوطنى العملاق مبادرة "حياة كريمة"حيث تساهم فى تنفيذ البنية التحتية من حيث توفير الوقود النظيف والأمن لأهالى القرى.

وأضاف المهندس أحمد ناجى شعلان لـ"الخليج 365" "أن إجمالى عدد قرى حياة كريمة بمدينة أطفيح والمسند أعمال توصيل الغاز الطبيعى لها من خلال تاون جاس 22 قرية تابعة لمركز ومدينه أطفيح بمحافظة الجيزة.

وأضاف المهندس أحمد ناجى شعلان، أنه طبقاً للدراسات الاولية سيتم توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 54 ألف وحدة سكنية بهذه القرى موضحا أنه من المتوقع ان يتم توفير ما يقرب من حوالى 1.3 مليون اسطوانة بوتاجاز سنويا من خلال توصيل الغاز الطبيعى لقرى مدينة أطفيح.

فيما قالت المهندسة أمل بدوى قرنى، مدير عام مساعد متابعة المشروعات، أن حجم الأعمال المكلفة بها الشركة من أجل توصيل الغاز الطبيعى لعدد 22 قرية تتضمن تنفيذ محطة تخفيض ضغط واضافة رائحة، خط رئيسى بطول حوالى 30 كم، شبكات الضغط المنخفض بإجمالى اطوال حوالى 560 كم، تنفيذ حوالى عدد 21 تعدية هذا بالإضافة إلى تنفيذ اطوال تركيبات بما يقرب من 810 كم.

وأشارت المهندسة أمل بدوى قرنى، أن الشركة قامت بالفعل بالبدء فى خطوات تنفيذ هذه الأعمال طبقا والخطط الموضوعة من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل محطة تخفيض الضغط واضافة الرائحة كما تم الانتهاء من تنفيذ خط الغاز الرئيسى بنسبة 100%.

تم توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 8750 وحدة سكنية بثلاث قرى وهى كفر حلاوة والحلف الشرقى ومنشأة سليمان كما جارى تنفيذ أعمال الشبكات بكل من الرقة البحرية، الصالحية، بنى صالح وتم الانتهاء من أعمال المسح الميدانى لكافة القرى.

وأضافت مدير عام مساعد متابعة المشروعات، أنه من المخطط توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 220 ألف عميل بمختلف مواقع عمل الشركة.