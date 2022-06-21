شكرا لقرائتكم خبر عن «العامة للحبوب» تصرف مستحقات الدفعة الرابعة لمزارعي القمح المحلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن صرف مستحقات الدفعة الرابعة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الثانية من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443/1444هـ، وأغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (63.162.014) ريال، لصافي كمية (38.155) طن، وذلك لعدد (157) مزارعاً، يذكر أن الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغت (277.513) طن لعدد (1213) مزارع.

ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16/1/1438هـ القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين وفقاً لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25/2/1437هـ، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (1.5) مليون طن كل عام كحد أقصى.