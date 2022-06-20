شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يغلق مرتفعا في تعاملات متقلبة مدعومة بشح الإمدادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تأرجحت أسعار النفط في تعاملات متقلبة اليوم الاثنين قبل أن تغلق مرتفعة مع تجاذب السوق بين شح في الأمدادات ومخاوف حيال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وأنهت عقود خام برنت جلسة التداول مرتفعة 1.01 دولار، أو 0.9 بالمئة، لتسجل عند التسوية 114.13 دولار للبرميل. وكان خام القياس العالمي قد هبط 7.3 بالمئة الأسبوع الماضي في أول خسارة أسبوعية له في خمسة أسابيع.

وجرى تداول خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط في أحدث التعاملات مرتفعا 61 سنتا، أو 0.56 بالمئة، عند 110.17 دولار للبرميل في تعاملات ضعيفة بسبب عطلة في الولايات المتحدة. وكانت أسعار الخام الأمريكي هوت 9.2 بالمئة الأسبوع الماضي في أول انخفاض أسبوعي في ثمانية أسابيع.

ولامست أسعار برنت اليوم أدنى مستوياتها في شهر قبل أن تتعافى.

وقال ستيفن برينوك المحلل لدى بي.في.إم "الإمدادات ستبقى شحيحة وستستمر في دعم أسعار النفط المرتفعة."