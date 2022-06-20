شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام غير مسبوقة.. ماذا حققت البحرين خلال الربع الأول من 2022؟ والان نبدء بالتفاصيل

نمو اقتصادي

الدمام - شريف احمد - حققت مملكة البحرين نموا ملحوظا وأرقاما غير مسبوقة، خلال الربع الأول من العام 2022، بحسب التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينية.جاءت البيانات الإيجابية لاقتصاد مملكة البحرين لتعكس الجهود الوطنية والخطط والمبادرات الرامية لتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي والاستثمار في المشاريع الاستراتيجية؛ تحقيقاً لأهداف خطة التعافي الاقتصادي المنشودة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام 2022 نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 5.5%، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 7.8%. وشهد الاقتصاد نمواً بالأسعار الجارية بنسبة 19.7% على أساس سنوي مدعوماً بنمو القطاع النفطي بنسبة 42.2% ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 16.2%.

أبرز المؤشرات

وأظهر التقرير أداء القطاعات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، إذ تصدر قطاع الفنادق والمطاعم القطاعات غير النفطية من حيث الأداء بالأسعار الثابتة محققاً نمواً بنسبة 26.6%، تلاه قطاع المواصلات والاتصالات بنسبة 15.8%، ثم قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 6.2%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة5.3% مدعوماً بنمو الكميات المنتجة في كل من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وشركة غاز البحرين الوطنية والمصفاة.

فيما شهد قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال نمواً بنسبة 4.7% عاكساً الارتفاع الحاصل في حجم التداول العقاري والبالغ 29.0%، وازدياد مساحة البناء للرخص الصادرة بنسبة 34.2%، أما قطاع المشروعات المالية فنما بنسبة 3.1%، مدعوماً بنمو السيولة المحلية (ن3) بنسبة 5.9% ونمو الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي بنسبة 3.6%، ثم سجل قطاع البناء والتشييد نمواً بنسبة 3.0%، وحقق قطاع التجارة نمواً سنوياً بنسبة 1.6%.

المشاريع التنموية

أرقام غير مسبوقة

أحرزت المشاريع التنموية الكبرى الممولة من قبل برنامج التنمية الخليجي، تقدماً خلال الربع الأول من العام 2022 مع ترسية مشاريع بقيمة 0.2 مليار دولار أمريكي ليصل إجمالي قيمة المشاريع التي تم ترسيتها إلى حوالي 6.01 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 3.0% عما كانت عليه في نهاية الربع الرابع من العام 2021.تربعت مملكة البحرين على المرتبة الأولى عربياً و21 عالمياً في تقرير السعادة العالمي 2022، الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، كما بين التقرير تحسن المملكة في مؤشر حرية اتخاذ خيارات الحياة بواقع 4 مراتب لتحل في المرتبة 12عالمياً.

ومن جانب آخر، تم إدراج مملكة البحرين للمرة الأولى ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، حيث حققت المملكة المرتبة الأولى عالمياً في 7 مؤشرات. بالإضافة إلى تبوء المملكة المرتبة الأولى عالمياً ضمن عدد من المؤشرات الفرعية لمؤشر تنمية السفر والسياحة 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.