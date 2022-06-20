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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، وافق على تعيين المهندس خالد القنون رئيسا تنفيذيا للشركة؛ اعتبارا من تاريخ 20 يونيو 2022م.

ويمتلك القنون خبرة هندسية وقيادية وإدارية تمتد لأكثر من 35 عاما، حيث تدرج في عدد من الوظائف الهندسية والقيادية، ليصبح نائبا للرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء لنشاط التوزيع وخدمات المشتركين عام 2018م، قبل أن يصدر قرار مجلس إدارة الشركة بتعيينه رئيسا تنفيذيا مكلفا بتاريخ 7 يونيو 2021م.

من جهته، قدم القنون شكره لمجلس إدارة السعودية للكهرباء على ثقتهم، مؤكدا سعيه المستمر لتحقيق أهداف وتطلعات الشركة بما يسهم في تطوير الخدمات الكهربائية المقدمة لجميع المشتركين.