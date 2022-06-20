شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 62.1% ارتفاعا فى التبادل التجارى بين مصر والسعودية خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين الموافق 20 / 6 / 2022 ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية لتصل إلى 9.1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 62.1%؛ حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.9 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 17.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 6.9 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 3.7 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 84.5%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال عام 2021

1. وقود معدنى وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 449 مليون دولار.

2. فواكه بقيمة 184.2 مليون دولار.

3. حديد وصلب بقيمة 151.4 مليون دولار.

4. نحاس ومصنوعاته بقيمة 135.2 مليون دولار.

5. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 124.2 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال عام 2021

1. وقود معدنى وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 4.6 مليار دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.3 مليار دولار.

3. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 246.1 مليون دولار.

4. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 128.4 مليون دولار.

5. ورق وورق مقوى بقيمة 90.4 مليون دولار.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 11.2 مليار دولار خلال العام المالى 2020 / 2021 مقابل 9.6 مليار دولار خلال العام المالى 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 17 %، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين فى مصر 18.5 مليون دولار خلال العام المالى 2020 / 2021 مقابل 17.6 مليون دولار خلال العام المالى 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 4.9%.

وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية فى مصر 622 مليون دولار خلال العام المالى 2020/2021 مقابل 651.2 مليون دولار خلال العام المالى 2019 /2020 بنسبة انخفاض قدرها 4.5%.

وسجل عدد سكان مصر 103.5 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان السعودية 35.8 مليون نسمة عام 2022.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة السعودية طبقــاً لتقـديـرات البعثة 3 مليون مصرى حتى نهاية 2020.