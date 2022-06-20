شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 20-6-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 20-6-2022.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، سماد مصر (ايجيفرت)، يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

البورصة تخسر 2.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالى، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقى 2.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 646.774 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 296.3 مليون ورقة مالية بقيمة 615.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26.8 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.81% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.75%، والعرب على 5.44% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.64% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.35%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 197.1 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 2.6 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 159.8 مليون جنيه، 23.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49%، ليغلق عند مستوى 9680 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1723 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 11921 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3916 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 1805 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 2674 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3716 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1196 نقطة.

وصعدت أسهم 30 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 82 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مدينة نصر للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.22%.

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعى والخدمات البيئية بسعر إغلاق 0.287 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.51%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى بسعر إغلاق 10.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.94%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 2.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.67%.

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 2.270 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.18%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة دايس للملابس الجاهزة-1 بسعر إغلاق 0.032 جنيه بنسبة تراجع بلغت 17.95%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 9.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 15.81%.

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 4.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.86%.

- حديد عز بسعر إغلاق 12.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.51%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى بسعر إغلاق 0.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.07%.