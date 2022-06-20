شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمين الإجباري": ترخيص 28021 "سيارة- زيرو" و12453 سيارة موديلات سابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، عن شهر مايو الماضي، من العام الجارى 2022، أن عدد السيارات التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها "زيرو" هى حوالى 28021 سيارة.

وأكد التقرير أن إجمالى السيارات التى صدرت لها وثائق تأمينية 2065 سيارة موديل 2020، و5952 سيارة موديل 2021، و18643 سيارة موديل 2022، و1361 سيارة موديل 2023.

وأضاف التقرير الذى حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن عدد السيارات التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها بالفعل هى حوالى 12453 سيارة ملاكى من بينها 131 سيارة موديل 2020 و150 سيارة موديل 2021 و11505 سيارة موديل 2022 و667 سيارة موديل 2023.