إصدار 12 ألف عقد الكتروني لأراض مجانية خلال 5 أشهر

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وأوضح «سكني» أن عقود الأراضي شملت 3271 أرضا في منطقة مكة المكرمة، و2438 أرضا في منطقة الرياض، و1785 أرضا في المنطقة الشرقية، و1005 أراض في منطقة القصيم، و899 أرضا في منطقة نجران، و803 أراض في منطقة جازان، و796 أرضا في منطقة عسير، و506 أراض في منطقة حائل، و415 أرضا في منطقة المدينة المنورة، و129 أرضا في منطقة الحدود الشمالية، و174 أرضا في منطقة الباحة، و100 أرض في منطقة الجوف، إضافة إلى 80 أرضا في منطقة تبوك.وأشارَ البرنامج إلى أن هذا العدد يأتي امتدادا لما سبق إصداره من عقود الكترونية للأراضي ضمن المخططات التي يتيحها موقع وتطبيق «سكني» للأسر المستفيدة من الدعم السكني في جميع مدن ومناطق المملكة، من خلال إجراءات الكترونية ميسرة، موضحا أن إجراءات الحجز ومعاينة مواقع الأراضي والمخططات يمكن إتمامها من خلال الموقع الالكتروني للبرنامج.
وأكد «سكني» استمرار تسليم الأراضي السكنية للمواطنين المستفيدين في جميع المخططات المدرجة على البوابة الالكترونية، والعمل على إيصال الخدمات إليها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومواصلة قطاع الإسكان تحقيق مستهدفاته من خلال دعم الأسر السعودية وتمكينها من التملك أو الانتفاع من المسكن الأول.
يذكر أن برنامج سكني يقدم عددا من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة لتلبية رغبات وتطلعات الأسر، وتتضمن الاستفادة من القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة، وشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع «سكني» بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الاستفادة من القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي لمن يمتلكون أراضي سكنية.
توزيع الأراضي:
مكة 3271 أرضا
الرياض 2438 أرضا
الشرقية 1785 أرضا
القصيم 1005 أراض
نجران 899 أرضا
جازان 803 أراض
عسير 796 أرض
حائل 506 أراض
المدينة 415 أرضا
الحدود الشمالية 129 أرضا
الباحة 174 أرضا
الجوف 100 أرض
تبوك 80 أرضا
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