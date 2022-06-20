شكرا لقرائتكم خبر وكلاء الوزارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المعنية بسلامة الأغذية الخليجية، ومنها الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، وقانون (نظام) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون، ودليل إصدار شهادات المنتجات الغذائية المتداولة بين دول المجلس، وجهود دول المجلس في مشاركة دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء، وغيرها من الموضوعات المهمة ذات الصلة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وكلاء الوزارات المعنية بسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقدوا اجتماعهم السادس بمقر الأمانة في الرياض، برئاسة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء بالهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة -دولة الرئاسة- الدكتور محمد الناصر، ومشاركة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالمجلس خليفة العبري.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المعنية بسلامة الأغذية الخليجية، ومنها الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، وقانون (نظام) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون، ودليل إصدار شهادات المنتجات الغذائية المتداولة بين دول المجلس، وجهود دول المجلس في مشاركة دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء، وغيرها من الموضوعات المهمة ذات الصلة.

كانت هذه تفاصيل خبر وكلاء الوزارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.