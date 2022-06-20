ملتقى التقييم

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وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض محمد المرشد أن تنظيم الملتقى يأتي لرفع مستوى التوعية بأهمية التقييم العقاري في ظل ما يشهده سوق العقار بالمملكة من نمو وتطور، ودوره في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وبين المرشد أن الملتقى يتناول عددا من المحاور المهمة تستهدف تحقيق جودة مهنة التقييم وإيجاد البيئة التنظيمية للتقييم العقاري، وتقوية الصلة مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع وتعزيز دور الغرفة ومشاركتها في صناعة القرارات.
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