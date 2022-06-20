شكرا لقرائتكم خبر ملتقى التقييم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - العقاري تنظمه غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» غدا بمقر الغرفة، بهدف تعزيز جودة مهنة التقييم من خلال توفير البيئة التنظيمية للعاملين في التقييم العقاري.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض محمد المرشد أن تنظيم الملتقى يأتي لرفع مستوى التوعية بأهمية التقييم العقاري في ظل ما يشهده سوق العقار بالمملكة من نمو وتطور، ودوره في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبين المرشد أن الملتقى يتناول عددا من المحاور المهمة تستهدف تحقيق جودة مهنة التقييم وإيجاد البيئة التنظيمية للتقييم العقاري، وتقوية الصلة مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع وتعزيز دور الغرفة ومشاركتها في صناعة القرارات.