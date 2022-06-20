شكرا لقرائتكم خبر إعادة تأهيل مباني مدينة الملك فهد الطبية بالرياض لخفض استهلاك الكهرباء 20% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» ومدينة الملك فهد الطبية بالرياض أعمال إعادة تأهيل مباني ومرافق المدينة بالرياض، لرفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها بنسبة 20% في كل المباني والمرافق والتي تبلغ مساحتها 264 ألف م2 وفقا للمعايير العالمية.

وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «ترشيد»، أن الشركة قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المدينة، وتبين لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، حيث تتضمن معايير العمل على أنظمة التحكم والتكييف والإضاءة، وتركيب نظام التحكم في المبردات (CMS)، وتركيب أجهزة ذات سرعات مترددة تتحكم بمضخات المياه المبردة، وتركيب نظام تحكم لوحدات مناولة الهواء ومراوح الشفط وربطها بنظام تشغيل محطة التبريد، وتأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإنارة التقليدية الحالية بتقنية الليد (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية.

ويبلغ إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع حوالي 105 ملايين كيلووات ساعة سنويا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالي 81 مليون كيلووات ساعة سنويا.

مباني مدينة الملك فهد الطبية بالرياض







إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي 105 ملايين كيلووات ساعة سنويا



الاستهلاك بعد انتهاء أعمال إعادة التأهيل 81 مليون كيلووات ساعة سنويا



نسبة الخفض 20%



نسبة التوفير تعادل: