طرح 230 فرصة استثمارية بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت أمانة المنطقة الشرقية 230 فرصة استثمارية دائمة وموقتة للمستثمرين ورواد الأعمال في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، من إجمالي 400 فرصة تستهدفها الأمانة ضمن خطة الطرح حتى نهاية 2022؛ بهدف تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتعزيز عناصر جودة الحياة وأنسنة المدن. وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن الفرص الاستثمارية تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة للارتقاء بالأنشطة السياحية والترفيهية، لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية ورفع معدلات التنمية وعناصر جودة الحياة ودعم كفاءة الإنفاق. وبين أن من أبرز الفرص الاستثمارية المدن الطبية، مجمع الجمعيات الخيرية، نادٍ لكبار السن، المراكز والأسواق التجارية والترفيهية والمراكز وبين أن من أبرز الفرص الاستثمارية المدن الطبية، مجمع الجمعيات الخيرية، نادٍ لكبار السن، المراكز والأسواق التجارية والترفيهية والمراكز الرياضية ، مراسي القوارب، الملاعب المفتوحة، المخازن والمستودعات والورش ومصانع الخرسانة الجاهزة، محطات الوقود والمطاعم والكافيهات والمطابخ والأنشطة السحابية، مصانع البلاستيك، الحدائق والمتنزهات العامة، أنشطة الخدمات المساندة والدعم اللوجستي، اللوحات الإعلانية على سيارات الأجرة والحافلات، المشاتل الزراعية ومعارض النباتات، قصور الأفراح، إضافة إلى مواقع الفعاليات والمخيمات والمهرجانات الموسمية وعربات الأطعمة المتنقلة والألعاب المتنوعة في الدمام والظهران والخبر وبقيق والقطيف وبقية بلديات المنطقة.

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