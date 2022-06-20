وزراء الزراعة بالخليج يبحثون الأمن الغذائي في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزراء الزراعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس عبر الاتصال المرئي، الأمن الغذائي في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، إضافة إلى عدد من الموضوعات المهمة المعنية بالتعاون المشترك في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والأمن الغذائي بين دول مجلس التعاون واتخاذ القرارات المناسبة لها، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعاون الزراعي الثاني والثلاثين، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي (رئيس الدورة الحالية)، ومشاركة الوزراء أعضاء اللجنة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف. واتخذ وزراء الزراعة عددا من القرارات منها: إقرار قانون (نظام) إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد، وإقرار قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات المعدل، وإقرار قانون (نظام) الحجر الزراعي المعدل، والموافقة على تمديد مشروع تطوير نظم الإنتاج المستدامة لنخيل التمر لمدة عام واحد، واعتماد اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية في دول المجلس، ومتابعة مشروع الشراء الموحد للأدوية واللقاحات البيطرية والتسجيل المركزي للمستحضرات البيطرية في دول المجلس، والموافقة على تمديد دراسة القائمة الموحدة للحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها بصفة استرشادية لمدة عامين. واتخذ وزراء الزراعة عددا من القرارات منها: إقرار قانون (نظام) إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد، وإقرار قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات المعدل، وإقرار قانون (نظام) الحجر الزراعي المعدل، والموافقة على تمديد مشروع تطوير نظم الإنتاج المستدامة لنخيل التمر لمدة عام واحد، واعتماد اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية في دول المجلس، ومتابعة مشروع الشراء الموحد للأدوية واللقاحات البيطرية والتسجيل المركزي للمستحضرات البيطرية في دول المجلس، والموافقة على تمديد دراسة القائمة الموحدة للحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها بصفة استرشادية لمدة عامين. أبرز ما أقره الاجتماع:





إقرار نظام إدارة الموارد الوراثية النباتية



إقرار نظام البذور والتقاوي والشتلات المعدل



إقرار نظام الحجر الزراعي المعدل



تمديد مشروع تطوير نظم الإنتاج المستدامة لنخيل التمر لمدة عام



اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية



متابعة مشروع الشراء الموحد للأدوية واللقاحات البيطرية



التسجيل المركزي للمستحضرات البيطرية في دول المجلس



تمديد دراسة القائمة الموحدة للحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها لمدة عامين



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