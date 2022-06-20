هدف يدعم شهادة الاعتماد المهني السعودي للقانونيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، دعم شهادة الاعتماد المهني السعودي للقانونيين (SASL) من خلال برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.

وتهدف شهادة الاعتماد المهني التي تقدمها الهيئة السعودية للمحامين، إلى تحسين بيئة الممارسة المهنية، وزيادة نسب الكفاءة الوطنية، ومعالجة الفجوات الناشئة عن التأهيل الأكاديمي والممارسة المهنية، وتوفير الحماية للقطاع من الممارسات الخاطئة من خلال تطوير المهارات المعرفية والسلوكية والتحليلية والبنائية.

ويُمكن لجميع الممارسين القانونيين من محامين، ومتدربين، ومستشارين قانونيين وشرعيين، والعاملين بالوظائف القانونية، أو الإدارات ذات الصلة الاستفادة من دعم شهادة الاعتماد المهني السعودي والتسجيل في البرنامج من خلال الرابط:

https://is.gd/nMhzBZ.

ويشترط «هدف» للاستفادة من دعم البرنامج، وحصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفا، علما بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافيتين فقط لكل متقدم.

وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة الاحترافية وفقاً للتكاليف المحددة على موقع الصندوق hrdf.org.sa، حيث يترتب على المتقدم رفع مطالبة مرفقا معها صورة الشهادة الاحترافية الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الحصول عليها مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.

وتأتي الشهادات المهنية استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة.

وكان أعداد الشهادات المعتمدة ضمن برنامج الشهادات المهنية الاحترافية قد ارتفع إلى 118 شهادة في عدة مجالات نوعية وتخصصات مختلفة، في خطوة ترمي إلى رفع كفاءة القوى الوطنية وزيادة تنافسيتها في سوق العمل.

دعم شهادة الاعتماد المهني السعودي للقانونيين (SASL)

المستهدفون







الممارسون القانونيون



المحامون



المتدربون



مستشارون قانونيون وشرعيون



العاملون بالوظائف القانونية



الشروط





حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة



إقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل



الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافيتين فقط لكل متقدم



آلية التعويض