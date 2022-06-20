شكرا لقرائتكم خبر عن الين يسجل أسوأ أداء بين العملات الرئيسية خلال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصبح الين اليابانية العملة الأسوأ أداء بين العملات العشر الرئيسية في العالم خلال العام الحالي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الين فقد 72ر14% من قيمته أمام الدولار منذ بداية العام ليسجل 95ر134 ين لكل دولار.

وتراجع الين على مؤشر بلومبرج لقيمة الدولار في التعاملات الفورية بمقدار 95ر21 نقطة مئوية منذ بداية العام.

في الوقت نفسه تراجعت الكورونا النرويجية بنسبة 97ر10% أمام الدولار منذ بداية العام، في حين تراجعت الكورونا السويدية بنسبة 55ر10% خلال الفترة نفسها.

وكانت العملة الأفضل أداء الدولار الكندي حيث تراجع أمام نظيره الأمريكي بنسبة 78ر2% منذ بداية العام. وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 90ر3% والفرنك السويسري بنسبة 49ر5%.