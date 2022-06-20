شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن إقامة منطقة بترولية جديدة "الحديثة" بالتبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إعلان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الأسبوع الماضى عن البدء فى إجراءات وخطوات اقامة المنطقة البترولية فى منطقة التبين بالقاهرة الكبرى " المنطقة الحديثة".

فيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بتلك المنطقة وكانت كالتالى: س. ماذا عن اقامة المنطقة البترولية فى منطقة التبين بالقاهرة الكبرى " المنطقة الحديثة "؟

ج. ستقام المنطقة على مساحة 1000 فدان والمخطط لها أن تضم عددا من المشروعات فى مقدمتها التوسعات الجديدة بالبنية الأساسية للشبكة القومية لنقل وتدفيع المنتجات البترولية كشرايين جديدة اضافية تخدم حركة نقل الخام والمنتجات البترولية من والى صعيد مصر عبر منطقة التبين لشركة أنابيب البترول علاوة على أنشطة لشركات بتروجت وبتروجاس وغاز مصر والحديثة للغاز والتعاون للبترول.

س.ماهى تفاصيل مشروع محطة تخزين وتدفيع البترول الخام والمنتجات البترولية لشركة أنابيب البترول؟

ج. مشروع محطة تخزين وتدفيع البترول الخام والمنتجات البترولية لشركة أنابيب البترول بتكلفة تقديرية 8ر1 مليار جنيه وتهدف للقيام بنشاط التخزين بالمستودعات وكذلك تدفيع الخام القادم من منطقة السخنة عبر منطقة التبين بواسطة خطوط أنابيب الشبكة إلى مصفاة تكرير البترول بأسيوط وتدفيع فائض المازوت من اسيوط إلى منطقة السخنة عبر التبين.

س.هل المنطقة الجديدة ستكون استكمالا لشبكات البنية الأساسية للبترول والغاز؟

ج. المنطقة الجديدة تأتى استكمالا لشبكات البنية الأساسية للبترول والغاز التى تم تطويرها خلال السنوات الست الماضية والتى تعد من أهم عوامل التميز لمصر فى مجال الطاقة على المستوى الاقليمى حيث ان جهود التطوير المستمرة صنعت بنية أساسية قوية تتيح قدرة كبيرة ومتميزة لمصر على المناورة فى عمليات تجارة وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى واستقبالها من كافة الأسواق العالمية والتصدير إليها، وأن الجهد المبذول فى تطوير البنية الأساسية يساهم فى الاستفادة من موقع مصر المتميز ودعم مكانتها كمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن هذا يأتى فى ضوء خطوات غير مسبوقة لقطاع البترول والغاز خلال السنوات الماضية فى تطوير بنيته الاساسية عبر إقامة توسعات ومشروعات جديدة وإضافة أحدث أنظمة التحكم الرقمى والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى إدارة البنية الأساسية بكفاءة فى إطار برامج التحول الرقمى التى بادر القطاع بتطبيقها 2016 واتت بثمارها فى رفع كفاءة الأداء والحفاظ على المنتجات البترولية وتداولها ونقلها بشكل آمن وسريع.