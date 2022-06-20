أستاذ هندسة البترول: دعم الدولة لشركة شيفرون بمصر يساهم فى تحقيق استكشافات جديدة

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول بجامعة السويس، أن استقبال الرئيس السيسى لرئيس مجلس إدارة شيفرون الأمريكية العالمية المتخصصة فى مجال بحث واستكشاف البترول، يؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق غايتها ونجاحها فى مجال البترول، ويؤكد دعم الدولة الكامل لأنشطة شركة شيفرون فى مصر، خاصةً فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، وذلك لما للشركة من خبرات عريقة فى أنشطة ومجالات صناعة البترول والغاز عالمياً، الأمر الذى يدعم قطاع البترول فى مصر بصورة محورية ويساهم فى تعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة

وأضاف أستاذ هندسة البترول خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم على قناة dmc، أنه بعد اكتشاف مصر حقل ظهر ارتفع الزخم حول المنطقة، وتسعى شركات البترول ضخ استثماراتها بمصر بعد نجاح تجربة شركة "اينى" واكتشافها حقل ظهر، التى أخذت الثقة من التوجيهات الرئاسية لتذليل كافة العقبات، واكتشاف أكبر حقل غاز من شأنه تغيير مفاهيم الطاقة بالنسبة لمصر وأهميتها العالمية.

وأضاف أستاذ هندسة البترول أعتقد أن الأحداث العالمية التى تفرض نفسها بالإضافة لمناخ الاستقرار داخل مصر يزيد من النجاحات الجديدة لشركة "شيفرون" فى التنقيب داخل مصر، وسيكون لها نجاحات فى البحر المتوسط والبحر الأحمر.