شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسهم السعودية وحيدة ببورصات الخليج خلال تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، باستثناء ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.55% رابحًا 62.35 نقطة ليغلق عند مستوى 11361.53 نقطة، وتصدر البورصات المتراجعة المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.58% خاسرًا 51.76 نقطة ليغلق عند مستوى 3210.32 نقطة، أعقبه مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.036% خاسرًا 97.28 نقطة ليغلق عند مستوى 9293.26 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.55% رابحًا 62.35 نقطة ليغلق عند مستوى 11361.53 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.45% رابحًا 301.64 نقطة ليغلق عند مستوى 21042.05 نقطة، وبلغ حجم التداول 155.7 مليون سهم بقيمة 5.2 مليار ريال.

وصعد 13 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها المرافق العامة بنسبة 3.18%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.53%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.16%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.55%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.45%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.06%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، ثم قطاعي الأدوية والبنوك بنسبة 0.54%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.46%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.2%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.47%.

وقفز 133 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "جاكو" بنسبة 10%، ثم سهم "التموين" بنسبة 9.93%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 6.94%، وتراجع 75 سهمًا على رأسها سهم "بحر العرب" بنسبة 9.99%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 9.96%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 9.67%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 498.8 مليون ريال سعودي.

بورصة قطر

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.41% خاسرًا 49.90 نقطة ليغلق عند مستوى 12069.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 201.9 مليون سهم بقيمة 701.9 مليون ريال عبر تنفيذ 19.5 ألف صفقة، وتراجع 33 سهمًا، وارتفع 11 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.

وانخفضت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الصناعات بنسبة 1.99%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.97%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.66%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.24%، فيما ارتفعت قطاعات النقل، والبنوك والخدمات المالية، والاتصالات بنسبة 0.92%، 0.53%، 0.48%، على التوالي.

بورصة البحرين

وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.08% خاسرًا 1.51 نقطة ليغلق عند مستوى 1830.64 نقطة، وبلغ حجم التداول 498.7 ألف سهم بقيمة 183.1 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 91.88% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.68%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 9.25% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.41%.

فيما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 18.06% مدفوعًا بصعود سهمي البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.6%، 0.21%، على التوالي.

بورصة الكويت

وتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.21% خاسرًا 15.22 نقطة ليغلق عند مستوى 7162.70 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.19% خاسرًا 15.41 نقطة ليغلق عند مستوى 7928.99 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.28% خاسرًا 15.48 نقطة ليغلق عند مستوى 5593.40 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.26% خاسرًا 14.85 نقطة ليغلق عند مستوى 5755.90 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 258.8 مليون سهم بقيمة 74.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14.9 ألف صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 4.54%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.22%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.19%، ثم قطاعات العقار، والمواد الأساسية، والمنافع بنسبة 1.04%، 1.01%، 1%، على التوالي، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.18%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.05%، فيما ارتفعت قطاعات الطاقة، والبنوك، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.27%، 0.13%، 0.02%، على التوالي.

بورصة دبي

وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 1.58% خاسرًا 51.76 نقطة ليغلق عند مستوى 3210.32 نقطة، وبلغ حجم التداول 119 مليون سهم محققة ما قيمته 320.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 5196 صفقة لعدد 27 سهمًا.

وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الصناعة بنسبة 9.99%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.76%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.07%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.92%، ثم قطاعي الاتصالات والنقل بنسبة 1.52%، 1.26%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.91%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.85%، فيما ارتفع قطاعي السلع والخدمات بنسبة 7.18%، 0.04%، على التوالي

وقفز سهمان ببورصة دبي وهما سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 7.75%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 1.07%، وتراجع 21 سهمًا على رأسها شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 10%، ثم سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 5.89%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 19.5 مليون ورقة بقيمة 101.3 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 1.036% خاسرًا 97.28 نقطة ليغلق عند مستوى 9293.26 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.888 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 192.1 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 9279 صفقة.

وانخفضت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المواد الأساسية بنسبة 3.39%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.33%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 1.7%، ثم قطاعي الاتصالات والصناعات بنسبة 1.5%، 1.31%، على التوالي، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.87%، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.4%.

وارتفعت 4 أسهم ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة العين الأهلية للتأمين" بنسبة 11.83%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 3.41%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 1.03%، وتراجع 45 سهمًا على رأسها سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 9.93%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 9.91%، ثم سهم "أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ- اﻷذونات" بنسبة 9.77%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 313 مليون درهم.