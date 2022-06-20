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تسجيل دخول وخروج 28 سفينة بموانئ بورسعيد

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأثنين، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 28 سفينة خلال عمليات التدوال

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 7 سفن، ومتواجد على الأرصفة  سفينتان، ومن المنتظر دخول 4 سفن .

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات و خروج 4 سفن  حاويات وسفينة بضائع عامة، ومتواجد علي الأرصفه سفينة بضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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