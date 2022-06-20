شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية قطرية لإعادة تشكيل مجلس الأعمال المشترك والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة محمد بن حمد بن جاسم آل ثانى وزير التجارة والصناعة القطري حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك وإمكانيات الاستفادة من المقومات الكبيرة للبلدين وترجمتها لمشروعات مشتركة تسهم في الارتقاء باقتصادي البلدين، كما استعرض اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في اطار زيارتها الحالية لدولة قطر.

وحضر اللقاء السفير عمرو الشربينى سفير مصر بقطر والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

وقالت الوزيرة ان اللقاء أكد أهمية الاستفادة من العلاقة الطيبة التى تربط البلدين قيادة وشعبا لتعزيز العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة ، موجهة الدعوة للشركات القطرية للإستثمار فى السوق المصرى والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة في عدد كبير من القطاعات الانتاجية والخدمية، كما دعت الشركات القطرية فى القطاعات ذات الأهمية تحديد الواردات القطرية وإستيفاء هذه الاحتياجات من الجانب المصري.

واشارت جامع الى أن اللقاء تناول الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري القطري المشترك بجانبيه والاستعانة بكوادر متميزة و بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة

ونوهت جامع الى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين حكومتي ومجتمعي الأعمال في البلدين للتوسع في المشروعات الاستثمارية المصرية القطرية لاسيما وأن هناك شراكات صناعية بين 4500 شركة مصرية وقطرية، مشيرة الى أهمية تعريف الشركات القطرية بالفرص والمقومات التجارية والاستثمارية في مصر لتشجيعها على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصري حيث وجهت الدعوة لوفد من غرفة تجارة قطر لزيارة القاهرة خلال الفترة القريبة المقبلة.

ولفتت الوزيرة الى ان اللقاء استعرض كافة الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين وإمكانيات الاستفادة من هذه الاتفاقيات وكذا اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت جامع ان اللقاء بحث أيضاً إمكانية إقامة معرض للمنتجات المصرية فى الدوحة خلال شهر فبراير المقبل ومعرض آخر للمنتجات التراثية كما بحث إمكانيات مشاركة دولة قطر فى معرض تراثنا للمنتجات والحرف اليدوية والتراثية.

ومن جانبه أكد محمد بن حمد بن جاسم آل ثانى وزير التجارة والصناعة القطري حرص بلاده على تنمية وتطوير العلاقات المشتركة مع دولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة ، مشيراً إلى أهمية البناء على العلاقات الأخوية بين شعبي البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين القطري والمصري على حد سواء.