شكرا لقرائتكم خبر عن "الفنار" تشارك برعاية الجائزة العالمية للابتكار في التحلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلاقا من دعم شركة الفنار للإنشاءات لتحقيق مستقبل مياه آمن ومستدام، وكذلك دعم الأفكار والابتكارات والحلول الإبداعية، وقعت الفنار للإنشاءات ضمن عدة شركات سعودية كبرى مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة اتفاقية لرعاية "جائزة الابتكار العالمي في التحلية" حيث تصل قيمة الجوائز من المانحين إلى 10 ملايين دولار.

وكان ذلك بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، حيث وقع الاتفاقية معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله العبدالكريم، ومن جانب الفنار للإنشاءات النائب التنفيذي للرئيس المهندس عامر العجمي.

من جهته، قال المهندس عامر العجمي: " إننا في الفنار للإنشاءات نفتخر بأن نكون أحد شركاء المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في رعاية جائزة عالمية تخص الابتكار والتحلية ، حيث أن الفنار للإنشاءات متخصصة في إنشاء وتطوير مشاريع المياه سواء مشاريع التحلية أو المعالجة أو التخزين الاستراتيجي، وتحرص دائمًا على تبني المُبادرات ودعم الابتكارات الحديثة في هذا المجال والحصول على أقل تكلفة لإنتاج المياه ".

الجدير بالذكر، أن شركة الفنار للإنشاءات التي تحظى بسمعة إقليمية ودولية متنامية، تواصل سعيها في امتلاك التقنية لتوطين الصناعة محليًا وعالميًا ورفع نسب التوطين والرقمنة والابتكار والاستدامة، كما تدير نشاطاتها من منشآتها الموزعة في العديد من بلدان العالم، من خلال محفظة متنوعة في مجالات الحلول الرقمية والطاقة والمياه والنفط والغاز والبنية التحتية الاجتماعية والرعاية الصحية