شكرا لقرائتكم خبر عن 230 فرصةً استثماريةً دائمةً ومؤقتة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت أمانة المنطقة الشرقية 230 فرصةً استثماريةً دائمةً ومؤقتة للمستثمرين ورواد الأعمال في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، من إجمالي 400 فرصة تستهدفها الأمانة ضمن خطة الطرح حتى نهاية عام 2022م؛ بهدف تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتعزيز عناصر جودة الحياة وأنسنة المدن.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن الفرص الاستثمارية تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة للارتقاء بالأنشطة السياحية والترفيهية لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية ورفع معدلات التنمية وعناصر جودة الحياة ودعم كفاءة الإنفاق.

وبيّن أن من أبرز الفرص الاستثمارية، المدن الطبية، ومجمع الجمعيات الخيرية، ونادٍ لكبار السن، والمراكز والأسواق التجارية والترفيهية والمراكز الرياضية، ومراسي القوارب، والملاعب المفتوحة، والمخازن والمستودعات والورش ومصانع الخرسانة الجاهزة، ومحطات الوقود والمطاعم والكافيهات والمطابخ والأنشطة السحابية، ومصانع البلاستيك، والحدائق والمتنزهات العامة، وأنشطة الخدمات المساندة والدعم اللوجستي، واللوحات الإعلانية على سيارات الأجرة والحافلات، والمشاتل الزراعية ومعارض النباتات، وقصور الأفراح، إضافةً إلى مواقع الفعاليات والمخيمات والمهرجانات الموسمية وعربات الأطعمة المتنقلة والألعاب المتنوعة في الدمام والظهران والخبر وبقيق والقطيف وبقية بلديات المنطقة.

ودعا المهندس الجبير المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة، أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص" للمشاركة بالفرصة الاستثمارية.