شكرا لقرائتكم خبر عن البريد السعودي «سبل» يوقع 3 اتفاقيات لتشغيل طرود الحج والعمرة 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع البريد السعودي| سبل عدداً من الاتفاقيات مع دول (الجزائر، موريتانيا، السودان) على هامش اجتماعات اللجنة العربية الدائمة للبريد في الجزائر التي تُعنى بتقديم خدمة طرود الحج والعمرة لحجاج ومعتمري هذه الدول من خلال مركز البريد السعودي | سبل لأعمال الحج، ووقع الاتفاقية من جانب " سبل " سعادة الأستاذ عبدالعزيز بن سابق الفوزان نائب الرئيس للشؤون القانونية والدولية والتنظيمية، ومن جانب بريد الجزائر الأستاذ لؤي زيدي المدير العام للبريد الجزائري، ومن جانب الشركة الموريتانية للبريد السيد علي ولد عيسى المدير العام للبريد الموريتاني، ومن جانب بريد السودان الأستاذ أبوبكر محمد عبدالله المفوض من المدير العام للبريد السوداني، وسوف تقدم الخدمة للحجاج بأسعار خاصة عبر نقاط بيع في المكاتب المحددة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتقاط طرود الحجاج من مقر سكن بعثة الحج حسب الترتيبات التشغيلية المتفق عليها، كما سيتم جدولة رحلات جوية مع شركات الطيران المناسبة برحلات مباشرة أو بمحطة توقف واحدة على الأكثر.

كما يقوم بريد دولة الحاج بالتنسيق مع شؤون الحج بدولتهم بتعريف الحجاج والمعتمرين بالخدمة، وتسويقها على الحجاج والمعتمرين عن طريق البريد السعودي| سبل، والتنسيق مع مصلحة الجمارك والجهات المختصة لمنح تسهيلات لهذه الخدمة، كذلك قيام بريد دولة الحاج بإعطاء الأولوية لمواد الحجاج بسرعة المعالجة والتسليم لتلك الشحنات إلى المستفيدين بأسرع وقت ممكن، كما يتم التنسيق المشترك بين المختصين والمسؤولين عن بعثات الحج والبريد السعودي| سبل في هذه الدول.

وبدوره يقوم البريد السعودي| سبل وفق آليات تقنية متقدمة بإشعار بريد دولة الحاج بعدد الإرساليات وأرقامها وعدد الطرود ومواعيد وصولها لوضع التجهيزات المناسبة لسرعة معالجتها وتسليمها للمستفيدين في أسرع وقت.