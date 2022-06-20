شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: أفريقيا لديها إمكانيات تجعلها مركزا لتخزين كل السلع الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن، أن القارة الإفريقية تعد من كبرى القارات التي تمتلك أراضي صالحة للزراعة، فضلا عن امتلاكها لثروات كبرى منها معدنية ومنها ذهب ومنها مشروعات كبرى.

وأوضحت وزيرة التضامن، خلال كلمتها بملتقي بناة مصر، أن القارة الإغريقية من الممكن أن تكون مخزن كبير لكافة السلع الاستراتيجة للعالم بالكامل، ولكن ما زالت في حاجة لمزيد من مشروعات البنية التحتية حتي تؤهلها لتكون مركزا كبيرة لادارة وتخزين السلع الاستراتيجة في العالم .

وقالت نيفين القباج، أن مصر بذلت جهود كبيرة لدفع عجلة التنمية، ويأتي في مقدمة تلك الجهود تعزيز مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات قومية، والاهتمام بالاقتصاد الاخضر، فضلا عن مشروعات البنية التحتية التي تمثل العامل الأكبر لجذب الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية لمصر.

وقالت أن إطلاق البرنامج القومي لنقل سكان المناطق العشوائية والاهتمام بتوفير مسكن مناسب لهم، فضلا عن مبادرة حياة كريمة، كلها مشروعات ساهمت في احتلال مصر مكانة كبيرة ومتميزة بين وسط دول العالم .

ويشهد الملتقى الذي يُقام تحت عنوان "فرص التنمية والتمويل بأفريقيا والدول العربية في ضوء المتغيرات العالمية"، مشاركة وفود أفريقية وعربية تجمع ممثلي الحكومات والاتحادات ومنظمات الأعمال لدول أفريقية هي: "كوت ديفوار، سيراليون، الكونغو، والكونغو الديمقراطية، غانا، زيمبابوي"، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية هي: "ليبيا، المغرب، السودان، الأردن."

وتتضمن المناقشات التي تتناولها فعاليات الملتقى نموذج مشروعات النقل العملاقة بالدول الأفريقية الطموحة للتنمية، وذلك وسط حضور أكثر من 500 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والطاقة والمؤسسات المالية والبنكية وصناديق الاستثمار، لبحث مخططات التنمية الشاملة في القارة الأفريقية والمنطقة العربية وطرح خريطة المشروعات الكبرى، في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية.