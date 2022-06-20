شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة إنتاج الفحم الخام في الصين بنسبة 10.3 ٪ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات رسمية أن إنتاج الفحم الخام في الصين حافظ على نمو مطرد في مايو ، حيث دخلت إجراءات السياسة العامة لضمان إمدادات الطاقة واستقرار الأسعار حيز التنفيذ.

وزاد الإنتاج 10.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 370 مليون طن الشهر الماضي ، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال المكتب إن معدل النمو كان أقل بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن أبريل.

وانكمشت واردات الفحم الشهر الماضي. واستوردت الصين 20.55 مليون طن من الفحم في مايو ، بانخفاض 2.3 بالمئة على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أنه في الفترة من يناير إلى مايو ، ارتفع إنتاج الفحم الخام في البلاد بنسبة 10.4 بالمائة على أساس سنوي إلى 1.81 مليار طن ، بينما انخفضت الواردات بنسبة 13.6 بالمائة إلى حوالي 96 مليون طن.