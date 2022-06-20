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الصين.. 1.5 مليار دولار لدعم سعي بكين لحياد الكربون

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الدمام - شريف احمد - أصدر البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) ، أكبر مقرض تجاري في البلاد ، 10 مليارات يوان (حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي) من السندات الخضراء لدعم سعي البلاد إلى حياد الكربون.

وقال البنك إن السندات ستجمع الأموال لمشاريع يمكن أن تقلل بشكل فعال من انبعاثات الكربون ، مثل طاقة الرياح.

مع أجل استحقاق مدته ثلاث سنوات ، تم إصدار السندات في سوق السندات بين البنوك ، وبلغت نسبة الاكتتاب 3 مرات ، وفقًا لـ ICBC.

وقال البنك إن المشروعات التي تمولها السندات من المتوقع أن تخفض انبعاثات الكربون بنحو 3.5 مليون طن سنويًا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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