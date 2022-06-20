شكرا لقرائتكم خبر عن الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية في الصين دون تغيير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - أبقى بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الاثنين على أسعار الفائدة الرئيسية في الصين دون تغيير رغم التحديات الاقتصادية.

وبعد خفض الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات في أيار/مايو الماضي قرر البنك المركزي اليوم استمرار الفائدة الرئيسية على قروض الخمس سنوات الأولية عند مستوى 45ر4%.

كان قد تم خفض هذه الفائدة في الشهر الماضي بمقدار 15 نقطة أساس، وفي كانون الثاني/يناير الماضي بمقدار 5 نقاط أساس.

في الوقت نفسه أبقى البنك المركزي على فائدة قروض العام الواحد عند مستوى 70ر3%. كان أخر خفض لفائدة هذه القروض بمقدار 5 نقاط أساس في كانون الثاني/يناير الماضي.

يذكر أنه يتم تحديد الفائدة على القروض الأولية بشكل شهري على أساس الطلبات المقدمة من 18 بنكا إلى البنك المركزي في الصين، رغم أن البنك المركزي يمتلك سلطة على تحديد الفائدة. وقد تم اللجوء إلى هذه الآلية لتحديد أسعار الفائدة في الصين كبديل للآلية التقليدية في آب/أغسطس .2019