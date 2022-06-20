شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم الاثنين.. والكيلو 34 جنيها فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 20-6-2022، بعد هبوط بحوالى 6 جنيهات على مدار الأسبوع الماضى، حيث تراجع سعر الكيلو من 34-35 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، ويصل سعر الكيلو للمستهلك حوالى 40 جنيها، ويختلف سعر الكيلو من منطقة إلى أخرى.

متوسط سعر الفراخ البيضاء اليوم

سعر كيلو الأبيض 34 جنيها للكيلو بالمزرعة

سعر الساسو فى المزرعة 41 جنيها للكيلو

كتكوت أبيض يسجل سعر 5.45 جنيها إلى 6 جنيهات.

كتكوت ساسو 5 إلى 5.25 جنيها للكيلو.

أمهات بيضاء 30 جنيهات.

وسجلت أسعار كرتونة البيض فى المزارع ارتفاعًا ملحوظًا إلى مستوى 54 جنيها للبيض الأبيض وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 56 جنيها وكرتونة البيض البلدى 59 جنيها، وهذه الأسعار مرتفعة 4 جنيهات عن تداولات منتصف الأسبوع الماضى.